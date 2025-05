Soirée d’été et portes ouvertes au château des Mailles – Vilate Sud Sainte-Croix-du-Mont, 31 mai 2025 10:00, Sainte-Croix-du-Mont.

Gironde

Soirée d'été et portes ouvertes au château des Mailles Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-09-06 23:30:00

2025-05-31

2025-07-05

2025-09-06

– 10h balade à remorque dans les vignes et dans le village et dégustation

– 12h repas = plat + fromage + dessert + café

– 16h30 balade à remorque dans les vignes et dans le village et dégustation

– 20h repas = plat + fromage + dessert + café

– 31 Mai = rôti de porc à la broche le midi ; brochettes de poulet le soir

– 6 Juillet = porc au caramel le midi ; tapas chauds et froids le soir

– 7 Septembre = rougail saucisses le midi ; jambon braisé le soir .

Vilate Sud Château des Mailles

Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 01 20 chateau.des.mailles@wanadoo.fr

