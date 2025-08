Soirée d’été Marché nocturne Concert à Thaumiers Thaumiers

Soirée d’été Marché nocturne Concert à Thaumiers

Thaumiers Cher

Début : 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

2025-08-09

Que vous soyez promeneur, mélomane, gourmet ou simple curieux, venez fêter l’été avec nous à Thaumiers ! Ambiance détendue, moments partagés et souvenirs garantis !

Soirée d’été à Thaumiers le samedi 9 août de 18h à 23h

Envie de profiter de l’été dans une ambiance conviviale et festive ? Rendez-vous à Thaumiers le samedi 9 août pour une soirée d’été placée sous le signe de la bonne humeur !

Au programme

– Un marché semi-nocturne avec des exposants locaux, des créations artisanales, des produits du terroir et de belles découvertes à dénicher au fil des stands

– Un concert en plein air pour prolonger la soirée en musique

– De quoi vous régaler et flâner au gré des stands

Artisans, commerçants il reste encore des places pour exposer ! Ne manquez pas cette belle opportunité de faire découvrir vos créations dans un cadre chaleureux et animé. Contactez-nous dès maintenant ! .

Thaumiers 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 48 73 03 99

English :

Whether you’re a walker, a music lover, a gourmet or just curious, come and celebrate summer with us in Thaumiers! A relaxed atmosphere, shared moments and memories guaranteed!

German :

Ob Sie nun Spaziergänger, Musikliebhaber, Feinschmecker oder einfach nur neugierig sind, feiern Sie den Sommer mit uns in Thaumiers! Eine entspannte Atmosphäre, gemeinsame Momente und Erinnerungen sind garantiert!

Italiano :

Che siate camminatori, amanti della musica, buongustai o semplicemente curiosi, venite a festeggiare l’estate con noi a Thaumiers! Un’atmosfera rilassata, momenti condivisi e ricordi garantiti!

Espanol :

Ya sea senderista, melómano, gastrónomo o simplemente curioso, ¡venga a celebrar el verano con nosotros en Thaumiers! ¡Un ambiente relajado, momentos compartidos y recuerdos garantizados!

