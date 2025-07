SOIRÉE D’ÉTÉ Saint-Martin-de-Londres

SOIRÉE D’ÉTÉ Saint-Martin-de-Londres samedi 19 juillet 2025.

SOIRÉE D’ÉTÉ

185 Route du Pic Saint-Loup Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 2 EUR

Date :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Partagez une belle soirée sous les étoiles avec au programme une brasucade conviviale suivie de la projection d’un film familial en plein air.

Un moment chaleureux à vivre en famille ou entre amis, dans l’ambiance détendue des soirées estivales.

185 Route du Pic Saint-Loup Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 70 98 11 80 mairie@ville-smdl.fr

English :

Enjoy an evening under the stars with a convivial brasucade followed by an outdoor family movie.

A warm moment to enjoy with family and friends, in the relaxed atmosphere of summer evenings.

German :

Verbringen Sie einen schönen Abend unter dem Sternenhimmel. Auf dem Programm steht eine gemütliche Brasucade und anschließend ein Familienfilm unter freiem Himmel.

Ein gemütlicher Moment, den Sie mit der Familie oder Freunden in der entspannten Atmosphäre eines Sommerabends erleben können.

Italiano :

Godetevi una serata sotto le stelle con una brasucade conviviale seguita da un film per famiglie all’aperto.

È un ottimo modo per trascorrere una rilassante serata estiva con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Disfrute de una velada bajo las estrellas con una brasucada de convivencia seguida de una película familiar al aire libre.

Es una forma estupenda de pasar una relajante tarde de verano con la familia y los amigos.

