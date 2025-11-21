Soirée détente à la piscine Plémy

Soirée détente à la piscine Plémy vendredi 21 novembre 2025.

Soirée détente à la piscine

Piscine de La Tourelle Plémy Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

2025-11-21

Venez vous relaxer dans une ambiance apaisante avec une eau à 32° C, une lumière tamisée, une musique d’ambiance, avec boissons chaudes et biscuits pour un moment de détente.

Ne manquez pas cette occasion de vous ressourcer et de vous reposer après une longue semaine. Rendez-vous pour une soirée agréable et relaxante ! .

Piscine de La Tourelle Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 56 27

