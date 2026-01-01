Soirée détente et bien-être à l’Aquapaq Rue Ambroise Croizat Scaër

Soirée détente et bien-être à l’Aquapaq

Et si le début de l’année était l’occasion idéale pour ralentir et prendre soin de vous ? Après l’effervescence des fêtes et le rythme souvent soutenu du quotidien, l’Aquapaq de Scaër vous invite à vivre une parenthèse de bien-être lors de sa soirée dédiée à la détente et au lâcher-prise. Pensée comme un véritable moment hors du temps, cette soirée bien-être vous permettra de relâcher les tensions, de respirer pleinement et de vous détendre.

Le temps d’une soirée, profitez des installations de l’Aquapaq de Scaër avec un accès à l’espace bien-être illimité, une tisanerie et des petits encas sur place. Massage, shiatsu, réflexologie, Amma assis, cours Aquazen dans une ambiance calme et chaleureuse, idéale pour reconnecter le corps et l’esprit.

Modalités d’inscription à partir de 16 ans, réservation uniquement à l’accueil de l’Aquapaq de Scaër, règlement sur place.

Offrez-vous ce moment de douceur et commencez l’année sous le signe du bien-être ! .

Rue Ambroise Croizat Aquapaq Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 66 45 45

