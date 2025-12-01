Soirée détente et partage Thann

Soirée détente et partage

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Un moment bienveillant pour relâcher la pression et découvrir des pratiques douces qui aident à mieux gérer le stress au quotidien. Une occasion de se recentrer et de s’offrir une véritable pause pour soi. .

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 accueil@cscpaysdethann.fr

English :

A wellness break to release tension and learn how to better manage everyday stress.

