Soirée détente et partage Thann

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin
Une pause bien-être pour relâcher les tensions et apprendre à mieux gérer le stress au quotidien.
Un moment bienveillant pour relâcher la pression et découvrir des pratiques douces qui aident à mieux gérer le stress au quotidien. Une occasion de se recentrer et de s’offrir une véritable pause pour soi. .
13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 accueil@cscpaysdethann.fr
A wellness break to release tension and learn how to better manage everyday stress.
