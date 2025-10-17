Soirée détente Pontarlier
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
Organisée par la DASVA service des sports.
Venez vous détendre dans une ambiance aqua-zen avec des bassins chauffés à 29 et 33 degrés, des aquabikes (adultes) en accès libre, des jacuzzis, des plages aménagées avec transats, une tisanerie et des animation aquarelax … Un vrai moment de détente estival en plein hiver ! .
Piscine Georges Cuinet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 23 o.pailloux@ville-pontarlier.com
