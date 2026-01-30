Soirée détente & voyage sensoriel Spa thermal Lons-le-Saunier
Soirée détente & voyage sensoriel Spa thermal Lons-le-Saunier vendredi 3 avril 2026.
Soirée détente & voyage sensoriel
Spa thermal Rue de Pavigny Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03 21:30:00
Date(s) :
2026-04-03
– Exercices de relaxation respiration étirements
– Collation (tisanes détox, boissons fraîches et fruits)
– Accès à l’espace aqua-détente (1h30)
Prévoir maillot, tongs et bonnet. Accès autorisé à partir de 14 ans. .
Spa thermal Rue de Pavigny Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 38 18 spa.lons@valvital.fr
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English : Soirée détente & voyage sensoriel
L’événement Soirée détente & voyage sensoriel Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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