Soirée détente & voyage sensoriel Spa thermal Lons-le-Saunier

Soirée détente & voyage sensoriel

Spa thermal Rue de Pavigny Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

Date(s) :

2026-04-03

– Exercices de relaxation respiration étirements

– Collation (tisanes détox, boissons fraîches et fruits)

– Accès à l’espace aqua-détente (1h30)

Prévoir maillot, tongs et bonnet. Accès autorisé à partir de 14 ans. .

Spa thermal Rue de Pavigny Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 38 18 spa.lons@valvital.fr

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English : Soirée détente & voyage sensoriel

L’événement Soirée détente & voyage sensoriel Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION