Soirée deux spectacle : « Plier » de Virgile Dagneaux, Cie Virgule, et « Give us a break » de Ulysse Zangs et Chris Fargeot Foix, halle aux grains Foix

Soirée deux spectacle : « Plier » de Virgile Dagneaux, Cie Virgule, et « Give us a break » de Ulysse Zangs et Chris Fargeot Foix, halle aux grains Foix samedi 25 octobre 2025.

Soirée deux spectacle : « Plier » de Virgile Dagneaux, Cie Virgule, et « Give us a break » de Ulysse Zangs et Chris Fargeot Samedi 25 octobre, 16h00 Foix, halle aux grains Ariège

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T16:00:00 – 2025-10-25T16:50:00

Fin : 2025-10-25T16:00:00 – 2025-10-25T16:50:00

Plier

À 40 ans, le danseur Virgile Dagneaux constate que son corps se transforme. Comment faire le deuil de sa jeunesse, quand elle symbolise l’apogée de son outil de travail ? Que reste-t-il de toutes ces années de pratique, et comment entrer dans un nouveau rapport avec sa création ? Un seul en scène poétique et drôle, comme une chute en avant !

Give us a break

Ulysse Zangs, musicien-compositeur, et Chris Fargeot, breakeuse et chorégraphe, vous invitent à les suivre dans une performance haute en vibrations, mêlant rythmes binaires et footwork !

Foix, halle aux grains halle aux grains foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/plier/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Danse danse