Soirée d’exception au coucher du soleil à la Maison du Cheval Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée d’exception au coucher du soleil à la Maison du Cheval Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer mercredi 23 juillet 2025.

Soirée d’exception au coucher du soleil à la Maison du Cheval Camargue

Mercredi 23 juillet 2025 à partir de 18h30. Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23 18:30:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Explosion de saveurs et de couleurs au cœur de la Camargue authentique

Pour la 1ère fois, le Conservatoire de Cuisine Camargue -Alpilles et la Maison du Cheval Camargue, Mas de la Cure vous proposent une expérience inédite, surprenante et profondément magique dans un lieu unique et emblématique :



– Démonstration et Dégustation de produits du terroir de Camargue



– Visite historique des bâtiments du Mas de la Cure dédié à la Camargue viticole de la fin du 19ieme siècle



– Balade pédestre sur le domaine à la rencontre des juments et des poulains dans la luminosité du crépuscule.



Tarifs forfait tout compris Visite guidée Dégustation et Balade crépusculaire 45€ à partir de 15 ans 25€ de 7 à 14 ans.

Gratuit moins de 7 ans



Uniquement sur réservation au 0490977637 ou contact@masdelacure.org



Place limitée .

Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 76 37 contact@masdelacure.org

English :

An explosion of flavours and colors in the heart of authentic Camargue

German :

Eine Explosion von Aromen und Farben im Herzen der authentischen Camargue

Italiano :

Un’esplosione di sapori e colori nel cuore dell’autentica Camargue

Espanol :

Una explosión de sabores y colores en el corazón de la auténtica Camarga

L’événement Soirée d’exception au coucher du soleil à la Maison du Cheval Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer