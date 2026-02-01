Soirée d’exception avec la grande revue 3 2 1 Chantez ! Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement

Soirée d’exception avec la grande revue 3 2 1 Chantez !

Samedi 14 février 2026 à partir de 19h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour la Saint-Valentin, le Cabaret Théâtre L’étoile bleue vous invite à vivre une soirée d’exception à Marseille avec sa grande revue 3 2 1 Chantez ! . Offrez une Saint-Valentin inoubliable à Marseille !

Pour la Saint-Valentin, le Cabaret Théâtre L’étoile bleue vous invite à vivre une soirée d’exception à Marseille avec sa grande revue 3 2 1 Chantez ! , proposée en formule dîner-spectacle.

3 2 1 Chantez ! Les artistes de L’étoile bleue comme vous ne les avez jamais vus. Dans une école de comédie musicale où la rigueur est reine, les journées s’enchaînent entre chorégraphies millimétrées et partitions exigeantes. C’est là que Lina tente de trouver sa place — maladroite, en décalage, presque invisible. Mais de l’autre côté de la rue, un bar karaoké fait vibrer les voix qu’on n’entend pas ailleurs. Un lieu libre, coloré, exubérant, tenu par Gloria, une ancienne star du music-hall. C’est là, sur cette petite scène de lumière et de liberté, que Lina va révéler un talent insoupçonné. Entre l’école et le bar, entre Margot et Gloria, deux femmes que tout oppose mais qu’un passé commun réunit, se dessine une fresque humaine et musicale. Les masques tombent et peu à peu, un nouveau spectacle prend vie — un spectacle qui bouscule les règles et redonne le goût de créer.



Chant, danse, théâtre une création où les artistes de L’étoile bleue explorent de nouveaux horizons et vous y invitent volontiers ! .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Valentine?s Day, the Cabaret Théâtre L?étoile bleue invites you to enjoy an exceptional evening in Marseille with its grand revue 3 2 1 Chantez! Treat yourself to an unforgettable Valentine’s Day in Marseille!

L’événement Soirée d’exception avec la grande revue 3 2 1 Chantez ! Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille