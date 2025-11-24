Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou

Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye

Vendredi 12 décembre à Saint-Aulaye, Microfolie à 20h (durée 1h40)

Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj créé par l’Opéra National de Paris.

Entrée gratuite, sur inscription.

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 41 64

English : Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye

Friday, December 12, Saint-Aulaye, Microfolie, 8pm (duration 1h40)

Exceptional evening of Le Parc , Angelin Preljocaj’s emblematic ballet created by the Opéra National de Paris.

Free admission, registration required.

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34

German : Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye

Freitag, 12. Dezember in Saint-Aulaye, Microfolie um 20 Uhr (Dauer 1h40)

Außergewöhnlicher Abend le Parc Angelin Preljocajs emblematisches Ballett, das von der Opéra National de Paris uraufgeführt wurde.

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich.

Facebook: Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34

Italiano :

Venerdì 12 dicembre a Saint-Aulaye, Microfolie alle 20.00 (durata 1h40)

Una serata eccezionale con Le Parc , l’emblematico balletto di Angelin Preljocaj creato dall’Opéra National de Paris.

Ingresso libero, con iscrizione.

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34

Espanol : Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye

Viernes 12 de diciembre en Saint-Aulaye, Microfolie a las 20:00 h (duración 1h40)

Una velada excepcional de Le Parc , el emblemático ballet de Angelin Preljocaj creado por la Ópera Nacional de París.

Entrada gratuita, previa inscripción.

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34

