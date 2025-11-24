Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou
Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou vendredi 12 décembre 2025.
Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Vendredi 12 décembre à Saint-Aulaye, Microfolie à 20h (durée 1h40)
Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj créé par l’Opéra National de Paris.
Entrée gratuite, sur inscription.
Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34
Vendredis12 décembre à Saint-Aulaye, Microfolie à 20h (durée 1h40)
Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj créé par l’Opéra National de Paris.
Entrée gratuite, sur inscription.
Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34 .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 41 64
English : Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye
Friday, December 12, Saint-Aulaye, Microfolie, 8pm (duration 1h40)
Exceptional evening of Le Parc , Angelin Preljocaj’s emblematic ballet created by the Opéra National de Paris.
Free admission, registration required.
Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34
German : Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye
Freitag, 12. Dezember in Saint-Aulaye, Microfolie um 20 Uhr (Dauer 1h40)
Außergewöhnlicher Abend le Parc Angelin Preljocajs emblematisches Ballett, das von der Opéra National de Paris uraufgeführt wurde.
Eintritt frei, Anmeldung erforderlich.
Facebook: Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34
Italiano :
Venerdì 12 dicembre a Saint-Aulaye, Microfolie alle 20.00 (durata 1h40)
Una serata eccezionale con Le Parc , l’emblematico balletto di Angelin Preljocaj creato dall’Opéra National de Paris.
Ingresso libero, con iscrizione.
Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34
Espanol : Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye
Viernes 12 de diciembre en Saint-Aulaye, Microfolie a las 20:00 h (duración 1h40)
Una velada excepcional de Le Parc , el emblemático ballet de Angelin Preljocaj creado por la Ópera Nacional de París.
Entrada gratuita, previa inscripción.
Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34
L’événement Soirée d’exception le Parc Ballet emblématique d’Angelin Preljocaj- Microfolie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne