Soirée d’exception Micro-Folie Le Parc Gien
Soirée d’exception Micro-Folie Le Parc Gien samedi 13 décembre 2025.
Soirée d’exception Micro-Folie Le Parc
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13 22:30:00
Date(s) :
2025-12-13
La Micro-Folie de la Ville de Gien en partenariat avec
le conservatoire à rayonnement communal vous convie
à la diffusion de Le Parc, ballet chorégraphié
par Angelin Preljocaj sur la musique de Wolfgang Amadeus Mozart
pour l’Opéra National de Paris.
Programme de la soirée
18h45 accueil des visiteurs
19h présentation conjointe du ballet par la Micro-Folie et le conservatoire à
rayonnement communal
19h45 entracte
20h15 projection
21h55 rafraîchissements
22h30 fin
RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE
06 10 15 68 13 MICROFOLIE@GIEN.FR .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 12 68 13 microfolie@gien.fr
English :
The City of Gien’s Micro-Folie in partnership with
the Conservatoire à rayonnement communal, invites you
to a performance of Le Parc, a ballet choreographed by
by Angelin Preljocaj to music by Wolfgang Amadeus Mozart
for the Opéra National de Paris.
