Soirée d’exception Micro-Folie Le Parc

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 22:30:00

Date(s) :

2025-12-13

La Micro-Folie de la Ville de Gien en partenariat avec

le conservatoire à rayonnement communal vous convie

à la diffusion de Le Parc, ballet chorégraphié

par Angelin Preljocaj sur la musique de Wolfgang Amadeus Mozart

pour l’Opéra National de Paris.

La Micro-Folie de la Ville de Gien en partenariat avec le conservatoire à rayonnement communal vous convie à la diffusion de Le Parc, ballet chorégraphié par Angelin Preljocaj sur la musique de Wolfgang Amadeus Mozart pour l’Opéra National de Paris.

Programme de la soirée

18h45 accueil des visiteurs

19h présentation conjointe du ballet par la Micro-Folie et le conservatoire à

rayonnement communal

19h45 entracte

20h15 projection

21h55 rafraîchissements

22h30 fin

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE

06 10 15 68 13 MICROFOLIE@GIEN.FR .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 12 68 13 microfolie@gien.fr

English :

The City of Gien’s Micro-Folie in partnership with

the Conservatoire à rayonnement communal, invites you

to a performance of Le Parc, a ballet choreographed by

by Angelin Preljocaj to music by Wolfgang Amadeus Mozart

for the Opéra National de Paris.

L’événement Soirée d’exception Micro-Folie Le Parc Gien a été mis à jour le 2025-12-04 par ADRT45