Soirée d’exception Opéra de Paris

1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Diffusion du ballet Le Parc , chorégraphié par Angelin Preljocaj sur la musique de Mozart. Créé en 1994, Le Parc explore les jeux de l’amour à travers une chorégraphie mêlant classicisme et modernité.

.

1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72

English :

false

L’événement Soirée d’exception Opéra de Paris Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-29 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme