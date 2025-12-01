Soirée d’exception Opéra de Paris Saint-Jean-d’Angély
Soirée d’exception Opéra de Paris Saint-Jean-d’Angély vendredi 12 décembre 2025.
Soirée d’exception Opéra de Paris
1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Diffusion du ballet Le Parc , chorégraphié par Angelin Preljocaj sur la musique de Mozart. Créé en 1994, Le Parc explore les jeux de l’amour à travers une chorégraphie mêlant classicisme et modernité.
1 rue Louis Audouin-Dubreuil Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72
