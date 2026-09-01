Informations pratiques

Verneuil-sur-Indre

Soirée d’exception

1 Route de Loches Verneuil-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 150 – 150 – EUR

150

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée d’exception, deux formules au choix :

– Dîner au château (apéritif sur la terrasse à 18h, repas dans les salons à 19h)

– Soirée d’apparat (dégustation de vins dans la salle des équipages à 21h, dîner d’apparat dans les salons à 22h ; dress code black tie et robes de soirée).

Sur réservation.

Le château vous propose une soirée d’exception avec deux formules au choix :

– Dîner au château (apéritif sur la terrasse à 18h et repas dans les salons du château à partir de 19h)

– Soirée d’apparat (dégustation de vins dans la salle des équipages à 21h et dîner d’apparat dans les salons du château à partir de 22h ; dress code black tie et robes de soirée).

En collaboration avec Le Prosper et l’Ami-joté.

Sur réservation jusqu’au 15 septembre par chèque ou en espèces, ou par carte au restaurant Le Prosper.

Menu du dîner au château : mise en bouche / feuilleté de ris de veau / pressé de volaille / trou de Touraine / baba au rhum.

Menu du dîner d’apparat : huitres au caviar / foie gras / trilogie de gravlax / paleron à la royale / aïoli de lotte / figues givrées / financier. 150 .

1 Route de Loches Verneuil-sur-Indre 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 44 73 76 97

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English :

An exceptional evening—choose from two options:

– Dinner at the château (aperitif on the terrace at 6 p.m., dinner in the salons at 7 p.m.)

– Gala evening (wine tasting in the Crew Room at 9:00 p.m., gala dinner in the salons at 10:00 p.m.; dress code: black tie and evening gowns).

Reservations required.

L’événement Soirée d’exception Verneuil-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire