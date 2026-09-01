Soirée d’exception Verneuil-sur-Indre
samedi 19 septembre 2026 · Verneuil-sur-Indre
Informations pratiques
Verneuil-sur-Indre
Soirée d’exception
1 Route de Loches Verneuil-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : 150 – 150 – EUR
150
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soirée d’exception, deux formules au choix :
– Dîner au château (apéritif sur la terrasse à 18h, repas dans les salons à 19h)
– Soirée d’apparat (dégustation de vins dans la salle des équipages à 21h, dîner d’apparat dans les salons à 22h ; dress code black tie et robes de soirée).
Sur réservation.
Le château vous propose une soirée d’exception avec deux formules au choix :
– Dîner au château (apéritif sur la terrasse à 18h et repas dans les salons du château à partir de 19h)
– Soirée d’apparat (dégustation de vins dans la salle des équipages à 21h et dîner d’apparat dans les salons du château à partir de 22h ; dress code black tie et robes de soirée).
En collaboration avec Le Prosper et l’Ami-joté.
Sur réservation jusqu’au 15 septembre par chèque ou en espèces, ou par carte au restaurant Le Prosper.
Menu du dîner au château : mise en bouche / feuilleté de ris de veau / pressé de volaille / trou de Touraine / baba au rhum.
Menu du dîner d’apparat : huitres au caviar / foie gras / trilogie de gravlax / paleron à la royale / aïoli de lotte / figues givrées / financier. 150 .
1 Route de Loches Verneuil-sur-Indre 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 44 73 76 97
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English :
An exceptional evening—choose from two options:
– Dinner at the château (aperitif on the terrace at 6 p.m., dinner in the salons at 7 p.m.)
– Gala evening (wine tasting in the Crew Room at 9:00 p.m., gala dinner in the salons at 10:00 p.m.; dress code: black tie and evening gowns).
Reservations required.
L’événement Soirée d’exception Verneuil-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire