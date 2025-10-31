Soirée d’Halloween à Aurons Aurons

Soirée d’Halloween à Aurons

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre du village Aurons Bouches-du-Rhône

Le soir d’Halloween, viens déguisé pour déambuler dans les rues du village et partir à la chasse aux bonbons ! La soirée se poursuivra Chez le Basque pour les plus fêtards.Familles

A partir de 17h, les enfants sont conviés à une défilé et une chasse aux bonbons dans les ruelles du village hanté !

Pour se remettre de toutes ces émotions, à l’issue de cette terrifiante déambulation, une soupe sera offerte par les délégués des parents d’élèves aux participants.

Enfin, pour ceux qui souhaitent poursuivre cette soirée de l’horreur, Chez le Basque ouvrira ses portes et vous accueillera avec des planches apéro ensanglantées… (dont 2€ seront reversés à l’école du village ;-)



N’oubliez pas de vous mettre sur votre 31… octobre ! .

Centre du village Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 01 35 35 chezlebasque@gmail.com

English :

A trick or treat ! Put on your most terrifying suit to parade and ask for candies in the streets of the village ! The evening will continue Chez le Basque .

German :

Am Halloween-Abend kannst du verkleidet durch die Straßen des Dorfes ziehen und auf Süßigkeitenjagd gehen! Der Abend wird für die Feierwütigen im Chez le Basque fortgesetzt.

Italiano :

La notte di Halloween, venite vestiti a festa per girare per le strade del villaggio e fare dolcetto o scherzetto ! La serata continuerà al Chez le Basque per chi ama la festa.

Espanol :

La noche de Halloween, venga disfrazado a recorrer las calles del pueblo y a pedir caramelos La velada continuará en Chez le Basque para los más fiesteros.

