Soirée d’Halloween à Irvillac Salle Kerlevenez Irvillac

Soirée d’Halloween à Irvillac

Salle Kerlevenez 1 Rue des Écoles Irvillac Finistère

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le comité des fêtes d’Irvillac vous convie à une soirée terrifiante le 31 octobre dès 19h30 à la salle Kerlévenez.

Au menu concocté par nos amis Fines bulles

Joues de porc confites au pain d’épices.

Gratin de pommes de terre au cheddar fondant.

Verrines de poire, caramel & spéculoos pour une touche sucrée diaboliquement gourmande…

Les enfants auront des nuggets à la place des joues de porc, glace et surprise.

La soirée sera animée par les rythmes endiablés de DJ Liboux… saurez-vous résister à l’appel de la piste de danse ?

Réservations via le lien hello asso ou directement grâce au QR code de l’affiche.

Toute créature qui osera se déguiser se verra offrir une boisson maléfique…

Et pour les plus audacieux… participez à notre concours du meilleur déguisement avec une récompense à la clé !

N’attendez pas trop longtemps… les places disparaissent plus vite qu’un fantôme la nuit!

On vous attends nombreux ! .

Salle Kerlevenez 1 Rue des Écoles Irvillac 29460 Finistère Bretagne +33 6 61 75 68 88

