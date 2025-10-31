Soirée d’Halloween à Saint-Germain-Laprade Salle des Jonchères Saint-Germain-Laprade

L’APE du Marronnier vous invite à une soirée d’Halloween le 31 octobre 2025 de 17h à 22h à la salle des Jonchères. Au programme activités, friandises, tombola, ainsi qu’un snacking et une buvette sur place. Ambiance festive et terrifiante garantie !

Salle des Jonchères Les Jonchères Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apestgermain@gmail.com

English :

The APE du Marronnier invites you to a Halloween party on October 31, 2025 from 5pm to 10pm at the Salle des Jonchères. On the program: activities, treats, tombola, as well as snacks and refreshments on site. Festive and terrifying atmosphere guaranteed!

German :

Die EV Marronnier lädt Sie zu einer Halloween-Party am 31. Oktober 2025 von 17.00 bis 22.00 Uhr in der Salle des Jonchères ein. Auf dem Programm stehen Aktivitäten, Süßigkeiten, eine Tombola sowie Snacks und Getränke vor Ort. Eine festliche und gruselige Atmosphäre ist garantiert!

Italiano :

L’APE du Marronnier vi invita a una festa di Halloween il 31 ottobre 2025 dalle 17.00 alle 22.00 nella Salle des Jonchères. In programma: attività, dolci, tombola, oltre a uno snack bar e un punto di ristoro. Un’atmosfera festosa e terrificante garantita!

Espanol :

La APE du Marronnier le invita a una fiesta de Halloween el 31 de octubre de 2025 de 17.00 a 22.00 horas en la Salle des Jonchères. En el programa: actividades, golosinas, tómbola, así como un snack bar y un puesto de refrescos. ¡Un ambiente festivo y terrorífico garantizado!

