Soirée d’Halloween Place du marché Genouilly

Soirée d’Halloween Place du marché Genouilly vendredi 31 octobre 2025.

Soirée d’Halloween

Place du marché Le bourg Genouilly Saône-et-Loire

Début : 2025-10-31 16:30:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

Le comité des fêtes de Genouilly organise une Soirée déguisée Halloween

Possibilité de repartir avec votre repas vente de plat individuel de type lasagnes confectionné par la P’tiote Boutique au prix de 8€. Réservation avant le 28/10.

. 16h30 Goûter-Lecture

. Dès 17h00 Départ échelonné pour la Chasse aux bonbons à travers les sombres rues du village.

Enfants obligatoirement accompagnés !

A vos déguisements !

Manifestation gratuite et ouverte à tous. .

Place du marché Le bourg Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 21 69 31 comitegenouilly@gmail.com

