Soirée d’Halloween Lizant

Salle des fêtes Lizant Vienne

18h à la salle des fêtes Concours des meilleurs déguisements et gâteaux monstrueux (plusieurs tranches d’âge de 3 ans jusqu’aux adultes)

19h15 à la salle des fêtes Repas (Rougail saucisses fromages gâteaux monstrueux) tarif 17€ adulte 10 € enfant

21h Défilé dans les rues de Lizant avec lancé de bonbons.

Les demandes d’informations et les réservations (jusqu’au 25 octobre) se feront au 06 21 48 76 37. .

Salle des fêtes Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 76 37 apelizantvouleme@outlook.fr

