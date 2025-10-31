Soirée d’Halloween Lizant
Soirée d’Halloween Lizant vendredi 31 octobre 2025.
Soirée d’Halloween
Salle des fêtes Lizant Vienne
18h à la salle des fêtes Concours des meilleurs déguisements et gâteaux monstrueux (plusieurs tranches d’âge de 3 ans jusqu’aux adultes)
19h15 à la salle des fêtes Repas (Rougail saucisses fromages gâteaux monstrueux) tarif 17€ adulte 10 € enfant
21h Défilé dans les rues de Lizant avec lancé de bonbons.
Les demandes d’informations et les réservations (jusqu’au 25 octobre) se feront au 06 21 48 76 37. .
Salle des fêtes Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 76 37 apelizantvouleme@outlook.fr
