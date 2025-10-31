Soirée d’Halloween Larp Nation Meaulne-Vitray

Soirée d'Halloween Larp Nation Meaulne-Vitray vendredi 31 octobre 2025.

Soirée d’Halloween

Larp Nation 3050 route des loges Meaulne-Vitray Allier

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Larp Nation organise une grande soirée d’Halloween à sa taverne à Meaulne. Ouverture du banquet dès 18h30, suivi de l’élection du plus horrifique costume et d’une chasse au trésor grandeur nature pour les plus téméraires. Ambiance effrayante garantie !

Larp Nation 3050 route des loges Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 39 03 14

English :

Larp Nation is organizing a big Halloween party at its tavern in Meaulne. The banquet opens at 6:30pm, followed by the election of the most horrifying costume and a life-size treasure hunt for the most daring. Scary atmosphere guaranteed!

German :

Larp Nation veranstaltet in seiner Taverne in Meaulne einen großen Halloween-Abend. Das Bankett wird ab 18:30 Uhr eröffnet, gefolgt von der Wahl des gruseligsten Kostüms und einer lebensgroßen Schatzsuche für die Mutigsten. Gruselige Stimmung garantiert!

Italiano :

Larp Nation organizza una grande festa di Halloween nella sua taverna di Meaulne. Il banchetto si apre alle 18.30, seguito dall’elezione del costume più orripilante e da una caccia al tesoro a grandezza naturale per i più audaci. Atmosfera spaventosa garantita!

Espanol :

Larp Nation organiza una gran fiesta de Halloween en su taberna de Meaulne. El banquete comienza a las 18.30, seguido de la elección del disfraz más terrorífico y una búsqueda del tesoro a tamaño real para los más atrevidos. ¡Ambiente terrorífico garantizado!

