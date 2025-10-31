Soirée d’Halloween rue de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle
Soirée d’Halloween rue de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle vendredi 31 octobre 2025.
Soirée d’Halloween
rue de Presles Étang de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Les associations de Saint-Maurice-sur-Moselle vous invitent à la soirée d’Halloween. Au programme chasse aux bonbons, petite restauration et buvette, jeux pour petits et grands, défilé dans les rues du Stade et de Presles. Ambiance festive et familiale garantie.Enfants
+33 3 29 25 11 21
English :
The associations of Saint-Maurice-sur-Moselle invite you to a Halloween party. On the program: trick-or-treating, snack bar and refreshments, games for young and old, parade through the Rue du Stade and Rue de Presles. A festive, family atmosphere guaranteed.
German :
Die Vereine von Saint-Maurice-sur-Moselle laden Sie zum Halloween-Abend ein. Auf dem Programm stehen: Süßigkeitenjagd, kleine Snacks und Getränke, Spiele für Groß und Klein, Umzug durch die Straßen von Stade und Presles. Festliche und familiäre Atmosphäre garantiert.
Italiano :
Le associazioni di Saint-Maurice-sur-Moselle vi invitano alla festa di Halloween. In programma: dolcetto o scherzetto, merenda e rinfresco, giochi per grandi e piccini, sfilata in Rue du Stade e Rue de Presles. Un’atmosfera festosa e familiare garantita.
Espanol :
Las asociaciones de Saint-Maurice-sur-Moselle le invitan a la fiesta de Halloween. En el programa: truco o trato, aperitivos y refrescos, juegos para grandes y pequeños, desfile por las calles Stade y Presles. Ambiente festivo y familiar garantizado.
