Soirée d’Hiver à la Villa Meteor Hochfelden
Soirée d’Hiver à la Villa Meteor Hochfelden vendredi 19 décembre 2025.
Soirée d’Hiver à la Villa Meteor
1b rue du Général Gouraud Hochfelden Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Pour affronter l’hiver et clôturer l’année en beauté, RDV à la Villa Meteor dans une ambiance chaleureuse ! Au programme des soirées d’hiver
28 Novembre Buffet par Boucherie GANTZER,
05 Décembre Buffet par MAISON JENNER,
19 Décembre Tarte flambée/Pizza à volonté par Gallmann Michel.
Entrée payante incluant restauration + 2 consommations locales,
8 variétés de bières au choix + autres boissons disponibles,
Animation musicale via haut-parleur,
Et… quelques surprises !
Sortez vos plus beaux ou plus kitsch pulls de Noël !
Le circuit de visite ne sera pas accessible. La consommation d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 0 .
1b rue du Général Gouraud Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 22 44 villa@brasserie-meteor.fr
English :
L’événement Soirée d’Hiver à la Villa Meteor Hochfelden a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg