Soirée d’Hiver à la Villa Meteor Hochfelden

Soirée d’Hiver à la Villa Meteor

1b rue du Général Gouraud Hochfelden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Pour affronter l’hiver et clôturer l’année en beauté, RDV à la Villa Meteor dans une ambiance chaleureuse ! Au programme des soirées d’hiver

28 Novembre Buffet par Boucherie GANTZER,

05 Décembre Buffet par MAISON JENNER,

19 Décembre Tarte flambée/Pizza à volonté par Gallmann Michel.

Entrée payante incluant restauration + 2 consommations locales,

8 variétés de bières au choix + autres boissons disponibles,

Animation musicale via haut-parleur,

Et… quelques surprises !

Sortez vos plus beaux ou plus kitsch pulls de Noël !

Le circuit de visite ne sera pas accessible. La consommation d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 0 .

1b rue du Général Gouraud Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 22 44 villa@brasserie-meteor.fr

