Soirée d’Hiver à Vitré Place du Général de Gaulle Vitré

NOUVEAUTÉ pour Noël L’Office de Tourisme du Pays de Vitré organise une Soirée d’Hiver le vendredi 26 décembre 2025 à Vitré.

Au programme

18h30 Visite guidée par un guide-conférencier Vitré Lumières !

Lumineuse de jour, la ville présente un nouveau visage à la nuit tombée les façades s’illuminent et se parent de vitrégraphies inspirées de l’histoire locale. Une visite sous forme de parcours secret dans le cœur historique, à l’écoute des murmures des vieilles pierres. En parcourant places, cours et jardins, le passé ressurgit, avec pour fil conducteur l’identité de la ville à travers le prisme de son ouverture au monde.

Durée de la visite guidée 1h30

20h00 Apéritif et grignotages à Le Candiot des Frangines situé rue Poterie à Vitré. Durée de l’apéritif 1h00

Tarif 19€ par personne à régler à la réservation (en espèces, chèque ou carte bancaire).

Le lieu de départ de la visite sera communiqué lors de la réservation.

Réservation obligatoire et règlement jusqu’au vendredi 19/12/2025 à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré.

*Sous réserve d’un minimum de 12 personnes inscrites. .

