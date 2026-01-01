Soirée d’Hiver au Paradou Salle Polyvalente Paradou Paradou

Soirée d’Hiver au Paradou

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 19h. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

La Soirée d’Hiver au Paradou organisée par la commission des fêtes et Team APEP à la Salle Polyvalente

Planches apéritives, buvette, food truck le Baroudeur, blind test, karaoké, dance party DJ… On vous y attend nombreux ! .

Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr

English :

The Winter Evening in Paradou organised by the festival committee and Team APEP at the Salle Polyvalente

L'événement Soirée d'Hiver au Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-01-13