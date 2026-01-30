Soirée d’hiver Salle polyvalente Biaudos

Soirée d’hiver

Salle polyvalente Place de la mairie Biaudos Landes

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Venez participer à la soirée d’hiver du Comité des Fêtes de Biaudos à la salle polyvalente.

Pasta box à 5€ avec au choix poulet curry, bolognaise et carbonara.

Soirée animée par le comité de 18h30 jusqu’à 4h du matin pour les plus motivés !

Pas de réservation, venez nombreux ! .

Salle polyvalente Place de la mairie Biaudos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 22 23 21

