Soirée d’hiver Salle polyvalente Biaudos

Venez participer à la soirée d’hiver du Comité des Fêtes de Biaudos à la salle polyvalente.
Pasta box à 5€ avec au choix poulet curry, bolognaise et carbonara.
Soirée animée par le comité de 18h30 jusqu’à 4h du matin pour les plus motivés !
Pas de réservation, venez nombreux ! .
Salle polyvalente Place de la mairie Biaudos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 22 23 21
