Route de Pont-Mahé Restaurant L’Amour à la Plage Assérac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 01:30:00

2025-10-31

Pour cette soirée d’Halloween, on vous embarque pour une soirée DIA DE LOS MUERTOS qui s’annonce terriblement folle !!!

Au programme

– Une déco XXL monstrueuse qui va transformer le resto en temple de l’horreur

– Concours du meilleur déguisement sortez vos costumes les plus fous, il y aura des surprises à la clé !

– Deejay Rod pour faire trembler les murs !

– Show spectacle créature d’halloween

– Cocktail de bienvenue & Finger food pour se restaurer entre deux pas de danse endiablés..

Osez franchir les portes… si vous en avez le courage ! .

Route de Pont-Mahé Restaurant L’Amour à la Plage Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 16 27 63 lamouralaplage44@yahoo.com

