Route de Pont-Mahé Restaurant L’Amour à la Plage Assérac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31 01:30:00
2025-10-31
Pour cette soirée d’Halloween, on vous embarque pour une soirée DIA DE LOS MUERTOS qui s’annonce terriblement folle !!!
Au programme
– Une déco XXL monstrueuse qui va transformer le resto en temple de l’horreur
– Concours du meilleur déguisement sortez vos costumes les plus fous, il y aura des surprises à la clé !
– Deejay Rod pour faire trembler les murs !
– Show spectacle créature d’halloween
– Cocktail de bienvenue & Finger food pour se restaurer entre deux pas de danse endiablés..
Osez franchir les portes… si vous en avez le courage ! .
Route de Pont-Mahé Restaurant L’Amour à la Plage Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 16 27 63 lamouralaplage44@yahoo.com
