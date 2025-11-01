SOIRÉE DIA DE LOS MUERTOS

2 Quai Léopold Suquet Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Soirée Dia de Los Muertos à Sète L’Alexandre Café met le feu le 1er novembre 2025 !Préparez vos maquillages colorés et vos plus beaux sourires macabres, car le samedi 1er novembre 2025, L’Alexandre Café à Sète célèbre la Soirée Dia de Los Muertos !Une nuit festive, rythmée et envoûtante, inspirée de la mythique fête mexicaine des morts, entre musique, ambiance caliente et énergie explosive.Une soirée à thème signée L’Alexandre Café et Radio LimonetteCette Soirée Dia de Los Muertos s’annonce inoubliable avec la participation spéciale de @radio_limonette, qui fera vibrer le bar avec des sons envoûtants et festifs.Au programme mix électrisant, décor coloré, ambiance latino et cocktails aussi explosifs que les rythmes joués !Venez danser, rire et célébrer la vie dans un décor digne du Mexique, avec ses têtes de mort colorées et ses lumières éclatantes. .

2 Quai Léopold Suquet Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 58 35

English :

Come dance, laugh and celebrate life in a setting worthy of Mexico, with its colorful skulls and bright lights.

German :

Tanzen, lachen und feiern Sie das Leben in einer mexikanisch anmutenden Kulisse mit bunten Totenköpfen und grellen Lichtern.

Italiano :

Venite a ballare, ridere e celebrare la vita in un ambiente degno del Messico, con i suoi teschi colorati e le sue luci brillanti.

Espanol :

Ven a bailar, reír y celebrar la vida en un entorno digno de México, con sus calaveras de colores y sus luces brillantes.

L’événement SOIRÉE DIA DE LOS MUERTOS Sète a été mis à jour le 2025-10-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE