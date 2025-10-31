Soirée Dia de Muertos au Château du Puy Faure Château du Puy Faure Val de Virvée

Soirée Dia de Muertos au Château du Puy Faure

Château du Puy Faure 41 Rue de Vieux Puyfaure Val de Virvée Gironde

2025-10-31

2025-10-31

2025-10-31

Fiesta Mexicaine au Château du Puy Faure !

Cette année le Día de Muertos s'invite au domaine… et vous êtes tous conviés à la fête !

Eh oui, il y a un peu de sang mexicain qui coule dans les vignes du Puy Faure… Pauline a passé près de 20 ans au Mexique, entre ruches, miel et traditions. De retour à Bordeaux, elle a ramené dans ses valises un amour profond pour la culture mexicaine et deux magnifiques petits franco-mexicains !

Alors au programme de cette soirée haute en couleurs

Un autel traditionnel avec offrandes et souvenirs de nos proches, maquillage de Catrina et déguisements bienvenus !, délices mexicains à grignoter, nos planches gourmandes, nos vins et des cocktails caliente !

Musique, convivialité, émotions et bonne humeur garanties !

Réservation conseillée ! la fiesta sera intense, mais les places limitées !

Château du Puy Faure 41 Rue de Vieux Puyfaure Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 58 89 34 22

