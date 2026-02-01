Soirée diaporama Itinérance Marocaine Château de Sagey Pierrefontaine-les-Varans

Soirée diaporama Itinérance Marocaine

Château de Sagey 17 Rue du Val Pierrefontaine-les-Varans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03 23:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Daniel Tissot vient nous raconter en photos son voyage à pied, dans le Haut-Atlas Marocain. .

Château de Sagey 17 Rue du Val Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 08 53 bibliothequeplv@orange.fr

English : Soirée diaporama Itinérance Marocaine

