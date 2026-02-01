Soirée dictée au Petit Troquet Timbré Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux
Soirée dictée au Petit Troquet Timbré Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux vendredi 27 février 2026.
Soirée dictée au Petit Troquet Timbré
Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 19:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Vendredi, au Petit Troquet Timbré, c’est dictée ! Venez nombreux pour tester vos connaissances en orthographe à l’occasion de la soirée dictée du PTT !
.
Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friday, at the Petit Troquet Timbré, it’s dictation time! Come and test your spelling skills at the PTT dictation evening!
L’événement Soirée dictée au Petit Troquet Timbré Génissieux a été mis à jour le 2026-02-06 par Valence Romans Tourisme