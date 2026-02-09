Soirée Dictée

Salle des Fêtes Dévillac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez vous confronter, dans la joie et la bonne humeur, lors de notre traditionnelle soirée Dictée organisé par l’APE des écoles de Villeréal.

Elle se déroulera cette année à la salle des fêtes de Dévillac.

Texte adulte, texte enfant et dictée en images, dès 6ans vous pourrez jouer avec notre belle et complexe langue française.

Des lots seront remis aux meilleurs de chaque catégorie et un prix spécial sera décerné au meilleur jeune .

À l’issue de la soirée, un verre de l’amitié sera offert aux participants.

Un moment convivial dont la totalité des bénéfices sera reversé aux écoles de Villeréal.

Nous vous attendons nombreux ! .

Salle des Fêtes Dévillac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ape.ensemble.villereal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Dictée

L’événement Soirée Dictée Dévillac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Coeur de Bastides