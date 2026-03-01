Soirée dictée Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux

Soirée dictée

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Venez nombreux à une soirée dictée organisée par le café associatif le Petit Troquet Timbré !

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com

English :

Come one, come all to a dictation evening organized by the café associatif le Petit Troquet Timbré!

