Soirée dictée Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux
Soirée dictée Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux vendredi 20 mars 2026.
Soirée dictée
Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Venez nombreux à une soirée dictée organisée par le café associatif le Petit Troquet Timbré !
.
Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to a dictation evening organized by the café associatif le Petit Troquet Timbré!
L’événement Soirée dictée Génissieux a été mis à jour le 2026-03-04 par Valence Romans Tourisme