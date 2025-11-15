Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée dictée, mots fléchés et autres jeux Tarnac samedi 15 novembre 2025.

Salle des Fêtes Tarnac Corrèze

Gratuit

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Le Comité des Fêtes de Tarnac organise une soirée dictée et jeux mots-fléchés, scrabble, carte…
Buvette.   .

Salle des Fêtes Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 32 00 

