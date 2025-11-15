Soirée dictée, mots fléchés et autres jeux Tarnac

Soirée dictée, mots fléchés et autres jeux

Salle des Fêtes Tarnac Corrèze

Le Comité des Fêtes de Tarnac organise une soirée dictée et jeux mots-fléchés, scrabble, carte…

Buvette. .

Salle des Fêtes Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 32 00

