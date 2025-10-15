Soirée « D’Idée à L’Idée » Forum des images Paris

Soirée « D’Idée à L’Idée » Forum des images Paris mercredi 15 octobre 2025.

Tout’anim. POPUP! Les Rencontres de la Bibliothèque François Truffaut.

Inspiré par la série de bois gravés baptisée Idée du peintre et graveur belge Frans Masereel, le film de Berthold Bartosch a marqué l’histoire mondiale du cinéma d’animation. Le film sera projeté dans sa version restaurée par le CNC et la Cinémathèque suisse et sera suivi par une présentation du livre-DVD par les chercheurs, spécialistes de l’image animée et historiens de l’art, qui ont collaboré autour de cette œuvre emblématique.

Projection de la version restaurée par le CNC et la Cinémathèque suisse

et la Rencontre animée par Isabelle Vanini (AFCA) et Maxime Wattier (Bibliothèque François Truffaut).

En présence de Sébastien Denis (Paris 1 La Sorbonne), Jean-Baptiste Garnero (CNC), Xavier Kawa-Topor (NEF Animation), François Darasse, Eve Tayac et Serge Verny (ENSAD).

Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation et autour du futur livre-DVD « D’idée à l’Idée » (sous la direction de Sébastien Denis aux éditions de l’œil), projection exceptionnelle du film « L’Idée » de Berthold Bartosch (1932-34, 26min), suivie d’une table ronde animée par l’AFCA et la bibliothèque François Truffaut.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 7,50€

Tarif réduit : 6€

Tout public.

Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris

https://www.forumdesimages.fr/lidee-de-berthold-bartosch +33140230813 contact@afca.asso.fr