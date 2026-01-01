Soirée d’improvisation Historias Minimas La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

Soirée d’improvisation Historias Minimas

Vendredi 16 janvier 2026 de 20h30 à 22h.

Ouverture des portes 30 min avant le spectacle. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Historias minimas un spectacle entièrement improvisé et tout public où histoires et personnages s’entremêlent.

Historias minimas…



Des tranches de vie, des aventures, des rencontres entre différents personnages qui nous partagent une partie de leur histoire. Un voyage pour vous public où les destins se croisent et les récits se mélangent.



Bien sûr, dans ce nouveau spectacle mid form que vous proposent les Pieds dans l’Plat, tout sera entièrement improvisé.



Un spectacle intimiste, joyeux et bouleversant que vous ne pouvez pas rater !



Durée du spectacle 1h environ. .

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Historias minimas: an entirely improvised show for all audiences, where stories and characters intertwine.

L’événement Soirée d’improvisation Historias Minimas Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille