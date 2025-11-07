Soirée d’improvisation théâtrale Espace culturel Gilbert ZAUG Remiremont

Soirée d’improvisation théâtrale

Espace culturel Gilbert ZAUG 18 Rue de la Franche Pierre Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:30:00

2025-11-07

Une soirée, deux ambiances.

Venez assister à un spectacle unique, crée sur le moment.

Un spectacle mêlant émotions, rires et larmes.

Vous ne le regretterez pas, et vos zygomatiques on plus !Tout public

Espace culturel Gilbert ZAUG 18 Rue de la Franche Pierre Remiremont 88200 Vosges Grand Est gicle.impro@zaclys.net

English :

One evening, two atmospheres.

Come and see a unique show, created in the moment.

A show combining emotions, laughter and tears.

You won’t regret it, and neither will your zygomatic muscles!

German :

Ein Abend, zwei Stimmungen.

Erleben Sie eine einzigartige Show, die aus dem Moment heraus entsteht.

Eine Show, die Emotionen, Lachen und Tränen miteinander verbindet.

Sie werden es nicht bereuen, und Ihre Zygomatics on plus!

Italiano :

Una sera, due atmosfere.

Venite a vedere uno spettacolo unico, creato sul momento.

Uno spettacolo che unisce emozioni, risate e lacrime.

Non ve ne pentirete, e nemmeno i vostri muscoli zigomatici!

Espanol :

Una noche, dos ambientes.

Venga a ver un espectáculo único, creado en el momento.

Un espectáculo que combina emoción, risas y lágrimas.

No se arrepentirá, ¡ni tampoco sus músculos cigomáticos!

