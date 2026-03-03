Soirée d’improvisation Théâtrale Saint-Céré
Soirée d’improvisation Théâtrale Saint-Céré samedi 11 avril 2026.
Soirée d’improvisation Théâtrale
112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré Lot
Participation libre
Participation libre
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
1 ère partie un cabaret avec des petites scénettes qui vont s'enchaîner en différentes catégories d'improvisation
Entracte
2 ème partie long format de 45 min construction d'une seule histoire improvisée en partant des idées du public
112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 7 86 00 98 56
English :
Part 1: a cabaret with short scenes that follow each other in different improvisation categories
Entracte
Part 2: 45-minute long format: construction of a single improvised story based on the audience's ideas
