Soirée inauguration de ce nouvel établissement à Cesseras, bar à vin et à manger.

9 Avenue du Minervois

Cesseras 34210 Hérault Occitanie +33 6 86 81 81 62

English :

Inauguration evening for this new wine and food bar in Cesseras.

German :

Abend zur Einweihung dieses neuen Lokals in Cesseras, einer Wein- und Speisebar.

Italiano :

Serata di inaugurazione di questo nuovo wine and food bar a Cesseras.

Espanol :

Noche de inauguración de este nuevo bar de vinos y comida en Cesseras.

