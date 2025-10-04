Soirée d’inauguration de la Boucherie Jules Latreyte Boucherie Jules Latreyte Chablis
Soirée d’inauguration de la Boucherie Jules Latreyte Boucherie Jules Latreyte Chablis samedi 4 octobre 2025.
Soirée d’inauguration de la Boucherie Jules Latreyte
Boucherie Jules Latreyte 8 Rue du Maréchal Leclerc Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Musique et dégustation pour la soirée d’inauguration de la boucherie/épicerie fine Jules Latreyte à Chablis. .
Boucherie Jules Latreyte 8 Rue du Maréchal Leclerc Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Soirée d’inauguration de la Boucherie Jules Latreyte
German : Soirée d’inauguration de la Boucherie Jules Latreyte
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée d’inauguration de la Boucherie Jules Latreyte Chablis a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois