Soirée d’inauguration de la Fete du thon Cinéma La Rivière – Étel

Soirée d’inauguration de la Fete du thon

Cinéma La Rivière – 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Début : 2025-07-25 21:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Une soirée cinéma exceptionnelle pour lancer la Fête du Thon !

Deux projections puissantes pour célébrer la passion, la transmission et la mémoire

▶️ Court-métrage exclusif

Un hommage vibrant aux bénévoles, aux hommes et femmes d’Étel qui ont fait de la Fête du Thon une véritable institution. Leur engagement, année après année, fait battre le cœur de notre ville.

▶️ Film « Penn Sardines » de Marc Rivière

À travers l’histoire bouleversante de Jeanne Le Meur, jeune veuve au cœur de la grande grève des sardinières de 1924, ce film rend hommage aux luttes, à la fierté ouvrière, et à toutes ces femmes qui ont marqué l’histoire.

Un lancement fort en émotions pour trois jours de fête ! .

Cinéma La Rivière – 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49

