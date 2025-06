Soirée d’inauguration de l’Étoile verte – Parc de Procé Nantes 27 juin 2025 20:15

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-27 20:15 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Venez célébrer le lancement de cette grande aventure collective dans une ambiance surréaliste et détendue.À 20h15 : inauguration de l’étoile verteDe 21h15 à 22h : Rando-jonglée avec Johan SwartvagherJohan Swartvagher, jongleur fantasque, vous guide dans une exploration facile de la première branche de l’étoile verte. Accompagnez en douceur les préparatifs de son marathon à étapes et laissez-vous surprendre par une performance hors du commun le long de la Chézine.Départ au parc de Procé. Munissez-vous d’une tenue de sport et de chaussures confortables. Pas besoin d’être un grand randonneur ni un coureur aguerri : c’est une marche tranquille, à allure libre et sans difcultéJauge limitée – Inscription sur placeDe 22h15 à 23h : Spectacle lumino-poétique et sonore Le Chant des Coquelicots, par Fred’n’co80 coquelicots géants, 80 luminosités, 80 respirations, 80 battements de cœur… 2 musiciens à la tombée de la nuit. Multiples, singuliers, diférents, solidaires, semblables, complexes… Avec ce spectacle luminopoétique et sonore, ils cherchent ensemble la voix de l’harmonie au pied de l’emblématique Tulipier de Virginie dit « Peau d’éléphant ».Scénographe Fred Bourreau • Technicien Théo Errichiello • Musiciens Jean-Baptiste Noujaim, Richard BourreauEn savoir plus sur le projet de l’étoile verte

Parc de Procé Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.letoileverte-premierspas.fr/