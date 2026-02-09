Soirée d’inauguration du festival Art & Imaginaire Centre Culturel La Marchoise Gençay
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne
Animée par l’atelier écriture.
Rencontre et échanges autour d’un pot avec Vincianne Ducharlet et Jacky Audouin. .
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
