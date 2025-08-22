Soirée d’inauguration Mademoiselle Fayel La Belle Fromagerie Étrelles

Soirée d'inauguration Mademoiselle Fayel La Belle Fromagerie Étrelles vendredi 22 août 2025.

La Belle Fromagerie 3 Zone d’Activites du Piquet Ouest Étrelles Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-22 16:00:00

fin : 2025-08-22 21:00:00

2025-08-22

Mademoiselle Fayel, productrice de glaces artisanales, organise une soirée d’inauguration le vendredi 22 août 2025 de 16h à 21h.

Rendez-vous à la Belle Fromagerie 3 ZA de Piquet Ouest à Étrelles.

L’inauguration sera accompagnée d’un marché de producteurs, avec restauration sur place. .

La Belle Fromagerie 3 Zone d’Activites du Piquet Ouest Étrelles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 89 76 35 73

