Soirée d’inauguration Mademoiselle Fayel La Belle Fromagerie Étrelles
Soirée d’inauguration Mademoiselle Fayel La Belle Fromagerie Étrelles vendredi 22 août 2025.
Soirée d’inauguration Mademoiselle Fayel
La Belle Fromagerie 3 Zone d’Activites du Piquet Ouest Étrelles Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 16:00:00
fin : 2025-08-22 21:00:00
Date(s) :
2025-08-22
Soirée d’inauguration Mademoiselle Fayel
Mademoiselle Fayel, productrice de glaces artisanales, organise une soirée d’inauguration le vendredi 22 août 2025 de 16h à 21h.
Rendez-vous à la Belle Fromagerie 3 ZA de Piquet Ouest à Étrelles.
L’inauguration sera accompagnée d’un marché de producteurs, avec restauration sur place. .
La Belle Fromagerie 3 Zone d’Activites du Piquet Ouest Étrelles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 89 76 35 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée d’inauguration Mademoiselle Fayel Étrelles a été mis à jour le 2025-08-11 par OT VITRE