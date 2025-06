Soirée d’inauguration : NANTES DÉ—CALÉE Cale 2 Créateurs Nantes 26 juin 2025 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-26 18:00 –

Gratuit : oui gratuit gratuit et tout public Tout public

Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’exposition NANTES DÉ—CALÉE dans le cadre du Voyage à Nantes dès 18h. Venez découvrir Nantes autrement à travers les œuvres des 4 artistes qui occuperont la Cale 2 Créateurs cet été.NANTES DÉ—CALÉE réunit quatre artistes nantais qui détournent l’espace urbain à travers une approche sensible et décalée. Influencés par le surréalisme, le dadaïsme ou la dérive urbaine, ils interrogent flux, architectures et symboles. Installations et photographies se répondent comme autant d’altérations du quotidien, de surgissements poétiques dans l’ordinaire. Le visiteur est invité à incarner le flâneur, à ralentir, à décaler son regard.Et pour l’occasion, les ateliers en résidence à la Cale vous proposent une présentation à Ateliers ouverts : Charlotte et Camille des Ateliers Pagaille vous accueillent pour la création d’une pièce collaborative : un vase qui sera peint par tous.tes et exposé dans le lieu une fois cuit.Thomas et Marion des éditions du Pressing vous proposeront une démonstration du procédé de lithographie, ainsi que la possibilité d’expérimenter le dessin sur pierre !Venez profiter du pop-up store céramique et vous inscrire pour les activités de la rentrée. ???? La cale 2 créateurs – Parc des Chantiers, Nantes?????? Entrée libre ?Un été nantais qui s’annonce haut en couleurs !? On a hâte de vous y voir !

Cale 2 Créateurs Île de Nantes Nantes 44200

09 50 97 46 91 lacale2createurs@gmail.com