Soirée d’inauguration Verzun du Bas Target
Soirée d’inauguration Verzun du Bas Target vendredi 3 avril 2026.
Soirée d’inauguration
Verzun du Bas L’Auberge des Grandes Côtes Target Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Venez découvrir la cuisine auvergnate lors de la soirée d’inauguration de L’Auberge des Grandes Côtes, avec au menu truffade, pâté de pomme de terre, pompes aux pommes et crème brûlée.
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Verzun du Bas L’Auberge des Grandes Côtes Target 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 32 05 contact@domaine-des-grandes-cotes.com
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English :
Come and discover Auvergne cuisine at L’Auberge des Grandes Côtes’ inaugural evening, with truffade, potato pâté, apple pumps and crème brûlée on the menu.
L’événement Soirée d’inauguration Target a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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