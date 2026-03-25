Soirée d’inauguration Verzun du Bas Target

Soirée d’inauguration

Verzun du Bas L’Auberge des Grandes Côtes Target Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Venez découvrir la cuisine auvergnate lors de la soirée d’inauguration de L’Auberge des Grandes Côtes, avec au menu truffade, pâté de pomme de terre, pompes aux pommes et crème brûlée.

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Verzun du Bas L’Auberge des Grandes Côtes Target 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 32 05 contact@domaine-des-grandes-cotes.com

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English :

Come and discover Auvergne cuisine at L’Auberge des Grandes Côtes’ inaugural evening, with truffade, potato pâté, apple pumps and crème brûlée on the menu.

L’événement Soirée d’inauguration Target a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule