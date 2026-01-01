Soirée dîner-concert avec Cheucheu et ses musiciens ! La Chapelle-Saint-Luc
Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 30 – 30 – 30 Eur
Début : 2026-01-09 19:30:00
2026-01-09
Cette performance d’environ 3h vous emmènera dans l’univers d’Eddy MITCHELL avec 38 de ses meilleures chansons!
On ne présente plus Jean-Marie Chevrier alias Cheucheu, ancien rocker notamment réputé pour avoir été chef de l’orchestre de variétés Charly Jack , DJ pendant de nombreuses années, mais également artiste piano-bar.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.
Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
