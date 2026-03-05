Soirée dîner-concert Céline DION avec Virginie ROHART Nouveauté La Chapelle-Saint-Luc

Soirée dîner-concert Céline DION avec Virginie ROHART Nouveauté

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

49

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-04-17 19:30:00

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez redécouvrir les plus grands succès de cette artiste emblématique à travers une interprétation passionnée et authentique!

Parmi les tubes mythiques Pour que tu m’aimes encore , S’il suffisait d’aimer , All by Myself , My Heart Will Go On , The Power Of Love , et tant d’autres!



Un voyage musical chargé d’émotion, de puissance vocale et de souvenirs intemporels vous attend. Une alchimie vocale au top avec une énergie impressionnante!



Nous vous invitons chaleureusement à venir partager ce moment d’exception. 49 .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

