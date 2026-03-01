Soirée dîner concert Restaurant Le pari des gourmets Pont-et-Massène

Soirée dîner concert

Restaurant Le pari des gourmets 10 rue du lac Pont-et-Massène Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 23:59:00

Date(s) :

2026-03-14

Samedi 14 mars, on chasse l’hiver en musique au Pari des Gourmets

Venez profiter d’une soirée Dîner concert, dans notre magnifique salle avec nos amis du groupe Seize Cordes.

Places limitées, pensez à réserver ! .

Restaurant Le pari des gourmets 10 rue du lac Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 11 11 leparidesgourmets@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dîner concert

L’événement Soirée dîner concert Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-03-03 par OT des Terres d’Auxois