Soirée dîner concert Restaurant Le pari des gourmets Pont-et-Massène
Soirée dîner concert Restaurant Le pari des gourmets Pont-et-Massène samedi 14 mars 2026.
Soirée dîner concert
Restaurant Le pari des gourmets 10 rue du lac Pont-et-Massène Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 23:59:00
Date(s) :
2026-03-14
Samedi 14 mars, on chasse l’hiver en musique au Pari des Gourmets
Venez profiter d’une soirée Dîner concert, dans notre magnifique salle avec nos amis du groupe Seize Cordes.
Places limitées, pensez à réserver ! .
Restaurant Le pari des gourmets 10 rue du lac Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 11 11 leparidesgourmets@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée dîner concert
L’événement Soirée dîner concert Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-03-03 par OT des Terres d’Auxois