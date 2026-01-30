Soirée Dîner en Bretagne au profit du Lion’s Club Salle des fêtes Pougny

Soirée Dîner en Bretagne au profit du Lion’s Club

Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Le Lion’s Club La Puisaye Cosne organise une soirée dîner sur le thème de la Bretagne, au profit de VPA (pour emmener en vacances des enfants de familles défavorisées). Et pour danser, c’est le groupe Get Wild qui assurera l’ambiance ! Inscriptions jusqu’au 4 mars. .

Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 06 51 48

